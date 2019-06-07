Фабио Витаньолли: "Находясь в Саранске понимаем, что мечты сбываются"

Защитник сборной Сан-Марино Фабио Витаньолли высоко оценил футбольную инфраструктуру в Саранске, где в субботу пройдет отборочный матч чемпионата Европы-2020 с командой России.

– Нам очень приятно, что придется играть на таком замечательном стадионе, где проходили матчи чемпионата мира, где играл, например, Криштиану Роналду. Разумеется, будет сложно, но мы приложим все усилия, чтобы матч получился интересным.

Находясь здесь, мы чувствуем, что мечты сбываются. Играть на таком стадионе – это круто для любого футболиста. И это и большая ответственность, мы ее чувствуем. Постараемся выступить здесь как можно лучше. (Александр Рогулев)

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