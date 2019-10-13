Черчесов догнал Хиддинка и Капелло

Игра с Кипром стала для Станислава Черчесова 39-й на посту главного тренера сборной России. 56-летний специалист сравнялся с Гусом Хиддинком по числу матчей во главе национальной команды. От владеющего рекордом Олега Романцева Черчесов отстает на 21 игру.

Также Черчесов одержал 17-ю победу и поравнялся с Фабио Капелло, который, правда, руководил сборной в 33 встречах. Успешнее с российской командой работали только Хиддинк (22 победы) и Романцев (36).

Наконец, по проценту набранных очков (51,28%) Черчесов догнал своего предшественника на посту главного тренера Леонида Слуцкого. (Кирилл Бурдаков)

Все тренеры сборной России

Тренер Годы И В Н П М О % очков Олег Романцев 1994-1996, 1999-2002 60 36 14 10 120-50 122 67,78 Гус Хиддинк 2006-2010 39 22 7 10 66-39 73 62,39 Станислав Черчесов 2016-н.в. 39 17 9 13 73-48 60 51,28 Фабио Капелло 2012-2015 33 17 11 5 56-22 62 62,63 Дик Адвокат 2010-2012 24 12 8 4 32-13 44 61,11 Павел Садырин 1992-1994 23 12 6 5 40-23 42 60,87 Борис Игнатьев 1996-1998 20 8 8 4 30-17 32 53,33 Георгий Ярцев 2003-2005 19 8 6 5 32-27 30 52,63 Леонид Слуцкий 2015-2016 13 6 2 5 23-17 20 51,28 Валерий Газзаев 2002-2003 9 4 2 3 18-14 14 51,85 Юрий Семин 2005 7 3 4 0 12-4 13 61,90 Анатолий Бышовец 1998 6 0 0 6 5-14 0 0,00 Александр Бородюк 2006 2 0 1 1 0-1 1 16,67

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