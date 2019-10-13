Черчесов догнал Хиддинка и Капелло
Игра с Кипром стала для Станислава Черчесова 39-й на посту главного тренера сборной России. 56-летний специалист сравнялся с Гусом Хиддинком по числу матчей во главе национальной команды. От владеющего рекордом Олега Романцева Черчесов отстает на 21 игру.
Также Черчесов одержал 17-ю победу и поравнялся с Фабио Капелло, который, правда, руководил сборной в 33 встречах. Успешнее с российской командой работали только Хиддинк (22 победы) и Романцев (36).
Наконец, по проценту набранных очков (51,28%) Черчесов догнал своего предшественника на посту главного тренера Леонида Слуцкого. (Кирилл Бурдаков)
Все тренеры сборной России
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Олег Романцев
|
1994-1996, 1999-2002
|
60
|
36
|
14
|
10
|
120-50
|
122
|
67,78
|
Гус Хиддинк
|
2006-2010
|
39
|
22
|
7
|
10
|
66-39
|
73
|
62,39
|
Станислав Черчесов
|
2016-н.в.
|
39
|
17
|
9
|
13
|
73-48
|
60
|
51,28
|
Фабио Капелло
|
2012-2015
|
33
|
17
|
11
|
5
|
56-22
|
62
|
62,63
|
Дик Адвокат
|
2010-2012
|
24
|
12
|
8
|
4
|
32-13
|
44
|
61,11
|
Павел Садырин
|
1992-1994
|
23
|
12
|
6
|
5
|
40-23
|
42
|
60,87
|
Борис Игнатьев
|
1996-1998
|
20
|
8
|
8
|
4
|
30-17
|
32
|
53,33
|
Георгий Ярцев
|
2003-2005
|
19
|
8
|
6
|
5
|
32-27
|
30
|
52,63
|
Леонид Слуцкий
|
2015-2016
|
13
|
6
|
2
|
5
|
23-17
|
20
|
51,28
|
Валерий Газзаев
|
2002-2003
|
9
|
4
|
2
|
3
|
18-14
|
14
|
51,85
|
Юрий Семин
|
2005
|
7
|
3
|
4
|
0
|
12-4
|
13
|
61,90
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
6
|
0
|
0
|
6
|
5-14
|
0
|
0,00
|
Александр Бородюк
|
2006
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-1
|
1
|
16,67
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