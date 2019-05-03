Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травме полузащитника Наби Кейта, которую он получил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:3).

– Плохие новости: у Кейта разорвано сухожилие. На восстановление ему понадобится как минимум 2 месяцев. Плохие новости как для нас , так и для сборной Гвинеи, которая будет участвовать в Кубке африканских Наций, – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Ньюкаслом".

Что касается участия Роберту Фирмину в субботнем матче, то мы будем исходить из результатов тестов. Алекс Окслейд-Чемберлен будет в заявке, отлично, что он вернулся.

Klopp on Keita: "It was really unlucky. Bad news. High grade adductor injury. The tendon is ruptured. Will keep him out for at least 2 months. Bad news for us and for Guinea with the Africa Cup of Nations coming up. Not nice." #LFC – James Pearce (@JamesPearceEcho) 3 мая 2019 г.