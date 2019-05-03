Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травме полузащитника Наби Кейта, которую он получил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:3).
– Плохие новости: у Кейта разорвано сухожилие. На восстановление ему понадобится как минимум 2 месяцев. Плохие новости как для нас , так и для сборной Гвинеи, которая будет участвовать в Кубке африканских Наций, – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Ньюкаслом".
Что касается участия Роберту Фирмину в субботнем матче, то мы будем исходить из результатов тестов. Алекс Окслейд-Чемберлен будет в заявке, отлично, что он вернулся.