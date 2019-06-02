Ван Гал считает, что де Лигту стоит перейти в "Манчестер Сити"

Бывший главный тренер сборной Голландии, "Манчестер Юнайтед", "Барселоны" Луи ван Гал считает, что защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту​ нужно рассмотреть вариант с переходом в "Манчестер Сити".

19-летний голландец до сих пор не принял решение о том, где продолжит свою карьеру. Футболистом интересуются "Барселона", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

– Де Лигт также может перейти и в "Барселону", их центральные защитники мне не нравятся. Он смог бы играть в каталонском клубе, но он сможет это делать и в "Манчестер Сити". На его месте я бы предпочел Гвардьолу, а не Месси​, – сказал ван Гал в эфире канала Fox Sports.

В сезоне-2018/19 Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.