В чемпионшипе исполнили худший пенальти года. Видео

В матче 37-го тура чемпионшипа между "Вест Бромвичем" и "Суонси" полузащитник гостей Берсант Целина исполнил, возможно, худший пенальти года.

22-летний хавбек сборной Косово пытался пробить пенальти "паненкой", но вместо мяча игрок ударил по собственной опорной ноге.

В текущем сезоне Целина провел за "Суонси" 35 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передачи.

"Вест Бромвич" в турнирной таблице чемпионшипа занимает 4-е место (64 очка), "Суонси" идет на 15-м месте (47 очков).