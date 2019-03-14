В чемпионшипе исполнили худший пенальти года. Видео

В матче 37-го тура чемпионшипа между "Вест Бромвичем" и "Суонси" полузащитник гостей Берсант Целина исполнил, возможно, худший пенальти года.
22-летний хавбек сборной Косово пытался пробить пенальти "паненкой", но вместо мяча игрок ударил по собственной опорной ноге.
В текущем сезоне Целина провел за "Суонси" 35 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передачи.
"Вест Бромвич" в турнирной таблице чемпионшипа занимает 4-е место (64 очка), "Суонси" идет на 15-м месте (47 очков).
❌PENALTY MISS!– Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г.
🙊Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4
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