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Уле Гуннар Сульшер: «Погба — фантастический игрок, один из лучших полузащитников в мире»

10 июля 2020, 08:17
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 34-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:0).

— Я думаю, что это пенальти, — приводит слова Сульшера BBC. — Парень выставил ногу, Фернандеш сделал фантастический финт в стиле Зидана или Марадоны и приземлился на него.

Нам повезло, что мы ушли на перерыв при счете 2:0. Даже при 1:0 я думал, что наши защитники проведут сухой матч. Они приняли критику после последней игры и показали хороший результат.

Игра Погба? У него еще есть контракт. Он фантастический человек, фантастический игрок — один из лучших полузащитников в мире. Эта команда отличается от той, которую он покинул, получив травму. В раздевалке этой команды все гораздо лучше.

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