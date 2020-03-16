«Тоттенхэм» интересуется 21-летним полузащитнике «КПР»

«Тоттенхэм» заинтересован в полузащитнике «Куинз Парк Рейнджерс» Эбере Эзе, сообщает Goal.com.

По информации источника, «шпоры» планируют заплатить за 21-летнего англичанина около 20 миллионов евро. Сообщается, что в Эзе также заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед», но эти клубы не готовы расставаться с такой суммой ради игрока.

В сезоне-2019/20 на счету Эзе 12 голов и 8 результативных передач в 39 играх за «КПР». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.