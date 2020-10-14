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Сульшер хочет усилить «Манчестер Юнайтед» защитником «Севильи»

10:49
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«Манчестер Юнайтед» может купить защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер обозначил 21-летнего француза как главную цель на зимнее трансферное окно. В контракте игрока прописан пункт об отступных в размере 82 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Кунде провел за «Севилью» 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 36 миллионов фунтов.

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