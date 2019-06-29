Президент "Шеффилда" хочет снова приехать на турне в Россию

Президент "Шеффилда" Ричард Тимс планирует в будущем провести еще одно турне по России. Старейший клуб мира ("Шеффилд" основан в 1857 году) провел в России четыре игры: против "Торпедо" (0:5), "Чертаново" (0:7), ФК КФ (1:2) и "Казанки" (1:9).

- Мы отлично провели время в России, - цитирует ТАСС Тимса. - В Москве очень любят футбол, и мы это увидели, пока находились в столице. В это турне точно стоило ехать с культурной точки зрения: наши ребята никогда бы не приехали в Россию, но теперь они полюбили вашу страну, отлично провели тут время. Мы точно хотим вернуться в Россию еще раз с новым турне.

Тур получился непростым для нас. Мы потеряли четырех футболистов основного состава перед поездкой в Россию, что усложнило ситуацию. Команды, против которых мы играли, были гораздо сильнее нас, но мы выступаем в полупрофессиональной лиге, эти ребята выше уровнем. Самой сложной игрой могу назвать матч во вторник (против "Чертаново"). Описать российский футбол одним прилагательным? Быстрый.