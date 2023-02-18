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Сегодня, 18:00

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо: «Вот почему это лучшая лига в мире. АПЛ просто прекрасна»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо стал автором победного гола в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:2).

«Это премьер-лига. Вот почему это лучшая лига в мире. Она просто прекрасна.

Эта победа очень важна после последних результатов, которые у нас были неудачными. Начало встречи было непростым, но мы смогли переломить ход матча.

Мой гол? В последний раз, когда я попал в штангу и мяч отлетел от вратаря, он не попал в цель, поэтому я рад, что сегодня это произошло», — приводит слова Жоржиньо BBC.

«Арсенал» (54 очка) возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Астон Вилла» (28) располагается на 11-й строчке в таблице.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 3 4 59-23 51
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
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 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
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Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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МЮ – Лестер
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

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Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

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Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
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Каземиру

Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
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Кристал Пэлас

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