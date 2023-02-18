Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо: «Вот почему это лучшая лига в мире. АПЛ просто прекрасна»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо стал автором победного гола в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:2).

«Это премьер-лига. Вот почему это лучшая лига в мире. Она просто прекрасна.

Эта победа очень важна после последних результатов, которые у нас были неудачными. Начало встречи было непростым, но мы смогли переломить ход матча.

Мой гол? В последний раз, когда я попал в штангу и мяч отлетел от вратаря, он не попал в цель, поэтому я рад, что сегодня это произошло», — приводит слова Жоржиньо BBC.

«Арсенал» (54 очка) возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Астон Вилла» (28) располагается на 11-й строчке в таблице.