Одион Игало: «Сказал агенту, что хочу играть в «МЮ» и меня не волнует сокращение зарплаты»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, арендованный у «Шанхай Шеньхуа», поделился впечатлениями от перехода в клуб.

— Это было очень драматично, — цитирует Игало официальный сайт клуба. — Мой агент позвонил мне накануне и сказал об интересе «Манчестер Юнайтед». Я хотел перейти. Несколько других клубов проявили ко мне интерес, но я сказал: «Пожалуйста, просто выбери «Юнайтед», если это будет возможно». В 11 часов вечера по Шанхаю мой агент позвонил мне, чтобы сказать, что «Юнайтед» хочет заключить сделку, поэтому я проснулся в ту ночь и начал искать переводчика, чтобы он пошел к совету директоров и все такое.

Я не спал всю ночь, потому что трансферное окно заканчивалось в 7 часов утра по шанхайскому времени. Агент сказал, что я получу компенсацию, чтобы перейти в «МЮ». Я сказал: «Мне все равно. Сделай так, чтобы это произошло. Я хочу играть в «Юнайтед». Меня не волнует, какое будет сокращение зарплаты».

Я позвонил маме, она была счастлива, плакала и все такое. Это было драматично, я не спал и был очень счастлив, что наконец-то мы договорились.