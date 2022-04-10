«Лестер» победил «Кристал Пэлас», «Брентфорд» обыграл «Вест Хэм»

«Лестер» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. Победный гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл.

«Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» — десятый.

В других матчах тура «Брентфорд» дома обыграл «Вест Хэм» (2:0), а «Норвчи» с тем же счетом на своем поле победил «Бернли».

«Вест Хэм» занимает шестое место в таблице. «Брентфорд» — 13-й, «Бернли» — 18-й, «Норвич» — 20-й.