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Сегодня, 17:55

«Лестер» победил «Кристал Пэлас», «Брентфорд» обыграл «Вест Хэм»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Лестер» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. Победный гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл.

«Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» — десятый.

В других матчах тура «Брентфорд» дома обыграл «Вест Хэм» (2:0), а «Норвчи» с тем же счетом на своем поле победил «Бернли».

«Вест Хэм» занимает шестое место в таблице. «Брентфорд» — 13-й, «Бернли» — 18-й, «Норвич» — 20-й.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
10 апр, 16:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
2:1
Кристал Пэлас
Голы
Лукман, 39 (1:0), Дьюсбери-Холл, 45 (2:0), Заа, 66 (2:1)
Нереализованный пенальти
Заа 64
Лестер
Шмейхель Джастин Чаглар Сеюнджю Амарти Томас Тилеманс Мэддисон (Кастань, 89) Дьюсбери-Холл Менди Дака (Ихеаначо, 76) Лукман (Барнс, 77)
Кристал Пэлас
Гуаита Митчелл (Уорд, 34) Гэи Куяте (Эзе, 58) Андерсен Клайн Шлупп Галлахер (Макартур, 58) Айю Заа Матета
Предупреждения
Томас 67’  -  Митчелл 32’
Судьи
Джонс (Англия)
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
10 апр, 16:00. Carrow Road (Норвич)
Норвич
2:0
Бернли
Голы
Ле Мелу, 9 (1:0), Пукки, 86 (2:0)
Норвич
Крул Бирам Гибсон Хэнли Яннулис (Уильямс, 84) Дауэлл Норманн Ле Мелу (Рупп, 69) Маклин Рашица Пукки (Тзолис, 89)
Бернли
Поуп Лоутон Тэйлор Тарковски Корне Коллинз Браунхил Уэствуд Вегхорст (Выдра, 56) Леннон (Макнейл, 64) Родригес (Барнс, 84)
Предупреждения
Ле Мелу 26’  -  Тэйлор 78’
Судьи
Оливер (Англия)
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
10 апр, 16:00. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
2:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Мбеумо, 48 (1:0), Тони, 64 (2:0)
Брентфорд
Райя Хенри Пиннок Айер (Роэрслев Расмуссен, 83) Йергенсен Нергор Эриксен Янельт (Йенсен, 69) Висса Тони Мбеумо (Канос, 78)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума (Диоп, 29) Цоуфал Доусон Пабло Форнальс Лансини (Бенрама, 58) Соучек Райс Антонио (Влашич, 66) Боуэн
Предупреждения
Антонио 66’
Судьи
Аткинсон (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Лестер
ФК Норвич
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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