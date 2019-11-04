Лаллана может перейти в Китай или клуб МЛС

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может сменить клуб. Срок действующего контракта 31-летнего англичанина истекает будущим летом, сообщает The Telegraph.

«Ливерпуль» готов обсудить возможность продления контракта с игроком. Однако у Лалланы есть предложения от клубов из Китая и МЛС.

Хавбек сыграл за «Ливерпуль» 5 матчей в нынешнем сезоне в чемпионате Англии и забил один гол. Он выступает за клуб с 2014 года.

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