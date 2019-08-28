Футбольная лига Англии дала «Болтону» 14 дней, чтобы избежать исключения

«Болтон» еще имеет шансы сохранить членство в футбольной лиге Англии, сообщает Sky Sports. Организация приняла решение пока не исключать клуб, а дать ему 14 дней, чтобы исправить недочеты.

Сообщается, что администраторам клуба дали две недели, чтобы они либо продали клуб другому владельцу, либо доказали, что у него есть средства на существование. До этого сообщалось, что ведутся переговоры о продаже клуба, но сделка так и не была осуществлена.

Если в установленный срок «Болтон» не предоставит финансовые гарантии, его постигнет судьба «Бери». Этот клуб был исключен из футбольной лиги.

Из-за крупных долгов перед началом сезона с «Болтона» сняли 12 очков. После 4 туров команда занимает предпоследнее место с результатом -11 очков (1 ничья, 3 поражения).

Клуб испытывает серьезные финансовые проблемы последние несколько сезонов. Летом сорвалась сделка по продаже клуба бизнесмену Лоуренсу Бассини, и клуб перешел под внешнее управление.

«Болтон» был основан в 1874 году. Он четырежды выигрывал Кубок Англии и один раз — Суперкубок. Лучший его результат в элитном дивизионе — третье место (трижды). Еще семь лет назад, в сезоне-2011/12 клуб играл в премьер-лиге.

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