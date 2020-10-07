Джорджиньо Вайналдум: «Похоже, я останусь в «Ливерпуле», но все еще может измениться»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны» в минувшее трансферное окно.

— Не думаю, что все было серьезно, в ином случае поступило бы предложение, — цитирует Sky Sports Вайналдума. — Тем не менее, не было ничего конкретного. Судя по всему, я останусь в «Ливерпуле». Мой контракт с клубом действует еще 10 месяцев, но все может измениться. В футболе никогда не знаешь, что произойдет.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего голландца в 40 миллионов евро.