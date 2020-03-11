Джибриль Сидибе намекнул на то, что «Эвертон» может выкупить его у «Монако» летом

Защитник Джибриль Сидибе, выступающий в сезоне-2019/20 в «Эвертоне» на правах аренды из «Монако», намекнул, что может окончательно перейти в английский клуб в летнее трансферное окно.

— Что касается моего возможного полноценного перехода в «Эвертон», могу сказать, что у меня есть своя позиция по этому вопросу, — цитирует Goal.com Сидибе. — Также, я знаю позицию главного тренера команды, Карло Анчелотти. Не могу сказать, точно ли все произойдет, но мне кажется, что сделке дан зеленый свет.

В сезоне-2019/20 на счету 27-летнего француза 5 результативных мячей в 24 матчах за «Эвертон». У клуба из Ливерпуля есть право выкупить футболиста за 13 миллионов фунтов.