Для «Ливерпуля» устроят церемонию награждения

Премьер-Лига подтвердила, что для «Ливерпуля» будет устроена церемония награждения, если команда оформит чемпионство и это будет безопасно. Сезон в Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. В данный момент разрабатывается проект его рестарта.

Предполагается, что команды будут проводить домашние матчи на своих стадионах. В таком случае в заключительной игре на «Энфилде» «Ливерпуль» сможет поднять кубок, зрителей не будет на встрече.

— Мы бы хотели устроить церемонию награждения, — цитирует исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса Sky Sports. — Хотели бы дать этим игрокам и всему персоналу момент, ради которого они так упорно работали. Постараемся это организовать, если не возникнет угроз безопасности.

В турнирной таблице «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков. У «горожан» есть матч в запасе.