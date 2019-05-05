Защитник "Челси" Давид Луиз после разгромной победы над "Уотфордом" (3:0) признался, что встреча вышла тяжелой. 32-летний бразилец отметился, что его команде необходимо продолжать биться за самые высокие места в АПЛ.

"Челси" с 71 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Уотфорд" с 50 баллами располагается на 10-й строчке.

– Было тяжело, мы воспользовались своей возможностью, забили, а потом добили соперника. Календарь сложный, но сложный для всех. Когда у тебя больше, чем одиннадцать классных игроков, можно ротировать состав и оставаться на том же уровне. Мы здорово все проделали, чтобы взять три очка, но "Челси" по-прежнему нужно биться до конца, – приводит слова Луиза BBC Sport.

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