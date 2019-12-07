«Челси» в гостях проиграл «Эвертону»

«Челси» уступил «Эвертону» в матче 16-го тура чемпионата Англии (3:1). Дублем в составе «ирисок» отметился нападающий Ришарлисон и форвард Доминик Калверт-Льюин, у «синих» отличился хавбек Матео Ковачич.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. «Эвертон» с 17 баллами располагается на 14-й строчке.

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Премьер-лига

16-й тур

«Эвертон» — «Челси» — 3:1 (1:0)

Голы: Ришарлисон, 5 (1:0). Калверт-Льюин, 49 (2:0). Ковачич, 52 (2:1). Калверт-Льюин, 84 (3:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь (Бэйнс, 82), Сидибе, М.Кин, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Уолкотт (Бернард, 86), Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Дэйвис, 71).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс (Батшуайи, 82), Ковачич, Канте, Маунт, Виллиан (Хадсон-Одои, 71), Пулишич, Абрахам.

Предупреждения: Динь, 30. Ришарлисон, 42. Калверт-Льюин, 68.

Судья: Поусон.

7 декабря. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

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