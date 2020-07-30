Будущее Обамеянга в «Арсенале» зависит от финала Кубка Англии

Будущее нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенале» решится после финала Кубка Англии, сообщает Goal.com со ссылкой на Mirror.

По информации источника, 31-летний габонец согласится остаться в команде в случае победы, поскольку хочет выступать в еврокубках. В случае поражения «канониры» лишатся возможности выступить в еврокубках в сезоне-2020/21 и Обамеянга. Финал Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» состоится в субботу, 1 августа, начало — в 19.30 по московскому времени.

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел за «Арсенал» 43 матча, на его счету 27 голов и 3 результативных передачи.