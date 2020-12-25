Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Байи попросил Кавани «выстрелить из лука» после гола

Теги:

Забавный эпизод произошел в концовке матча 1/4 финала Кубка английской лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». На 88-й минуте форвард гостей Эдинсон Кавани открыли счет. После забитого уругвайцем мяча защитник «МЮ» Эрик Байи попросил его изобразить фирменное празднование со стрельбой из лука. Кавани откликнулся на просьбу одноклубника.

«МЮ» выиграл со счетом 2:0 и пробился в полуфинал, где встретится с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир