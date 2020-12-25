Байи попросил Кавани «выстрелить из лука» после гола

Забавный эпизод произошел в концовке матча 1/4 финала Кубка английской лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». На 88-й минуте форвард гостей Эдинсон Кавани открыли счет. После забитого уругвайцем мяча защитник «МЮ» Эрик Байи попросил его изобразить фирменное празднование со стрельбой из лука. Кавани откликнулся на просьбу одноклубника.

Eric Bailly told Cavani to hit his celebration ? pic.twitter.com/ddDEHDlS59 — ESPN FC (@ESPNFC) December 24, 2020

«МЮ» выиграл со счетом 2:0 и пробился в полуфинал, где встретится с «Манчестер Сити».