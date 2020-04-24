Александр Зинченко: «В Англии поздно ввели карантин»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выразил мнение, что в Великобритании поздно ввели режим карантина на фоне пандемии коронавируса.

— Сначала англичане решили обойтись без карантина, хотели пожертвовать людьми ради экономики, — цитирует Федерация футбола Украины Зинченко. — Затем они столкнулись с реальностью и увидели, что происходит во всем мире. На мой взгляд, карантин в Англии ввели поздно, поэтому сейчас там такие цифры.

Я застал карантин. Никогда еще не видел столь опустевшего Манчестера. Я живу в центре, где обычно много людей. Сейчас же многие из полиции ходит в штатском, поэтому тебя могут остановить, узнать причину, почему ты гуляешь, на месте выписать штраф. В магазинах все соблюдают правила — носят маски и перчатки.

В мире по данным Worldometers зафиксировано 2 710 089 случаев заражения коронавирусом, 190 101 человек умер, 731 510 выздоровели. В Великобритании по официальным данным выявлено 138 078 случаев заболевания, умерло 18 738 человек.