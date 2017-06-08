Сборная Новой Зеландии приедет в Петербург 9 июня

Пресс-служба сборной Новой Зеландии сообщила, что команда прилетит в Санкт-Петербург 9 июня, информирует ТАСС. Новозеландцы приедут в Россию из Дублина. На следующей день команда проведет тренировку, а 11 июня отправится в Минск, где днем позже примет участие в товарищеском матче против сборной Белоруссии. 13 июня подопечные Энтони Хадсона вернутся в Санкт-Петербург и продолжат подготовку к Кубку конфедераций.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команды России и Новой Зеландии выступят в группе A вместе со сборными Португалии и Мексики.

Матч открытия турнира Новая Зеландия – Россия состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Новой Зеландии