Туктамышева назвала главную угрозу карантина для фигуристов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как она проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что дома невозможно тренировать прыжки.

«У меня расписана вся неделя, — сказала Туктамышева в эфире «Матч ТВ». — Есть и тренировки, и интервью, и учеба, так как я заканчиваю университет в этом году. Поэтому у меня не так много времени, чтобы посидеть, поскучать и подумать, как же сложно ничего не делать на карантине. Я думаю, профессиональный спорт и учебу возможно совмещать. Просто это не так углубленно, как у других студентов. Но так как я сейчас заперта в своей квартире, то учиться можно и очень даже хорошо получается.

Что касается тренировок, то, к сожалению, тренировать прыжки в домашних условиях невозможно. Даже если мы занимаемся, все мышцы прокачиваем, делаем функционалку, но мы понимаем, что в маленьком пространстве невозможно прыгнуть тройные прыжки. Возможно, больше всего пострадает вестибулярный аппарат. Одинарный прыжок можно исполнить, но он не так много дает. Находимся мы не в такой плохой форме, но специфические упражнения очень сложно выполнять".

По данным Роспотребнадзора, последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 50,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1 626 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 948 человек), Московской области (822), Санкт-Петербурге (295), Нижегородской области (252) и Мурманской области (238).

Всего на день 3 мая в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.