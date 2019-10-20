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Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Skate America, но получила низкие баллы за компоненты

09:24
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Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева без грубых ошибок исполнила произвольную программу на первом этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Спортсменка исполнила весь запланированный прыжковый контент: каскад тройной аксель плюс двойной тулуп, сольный тройной аксель, тройной лутц, тройной флип, каскад двойной аксель плюс тройной тулуп плюс двойной тулуп, тройной лутц и двойной аксель, тройной риттбергер.

Однако судьи поставили фигуристке недокрут на тройном риттбергере, дорожка шагов была оценена на второй уровень. Также Туктамышева получила низкие баллы за компоненты — 64,30 и 138,69 баллов в сумме. Этот результат позволил спортсменке стать третьей в итоговом протоколе.

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