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«Своей подруге милой». Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения

05:36
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Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днем рождения. Ей исполнилось 18 лет.

«Своеи? подруге милои?
Так хочется мне пожелать,
Чтоб родные рядом были,
Чтоб не смела унывать.

Будь прелестна, словно ангел,
Будь здорова, будь строи?на.
А любовь пусть не обманет.
Ты для счастья рождена!"

— Алина, с днем рождения, — написала Дэвис в своем Instagram и прикрепила совместные фотографии. — Желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива!

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