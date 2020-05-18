«Своей подруге милой». Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения

Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днем рождения. Ей исполнилось 18 лет.

«Своеи? подруге милои?

Так хочется мне пожелать,

Чтоб родные рядом были,

Чтоб не смела унывать.

Будь прелестна, словно ангел,

Будь здорова, будь строи?на.

А любовь пусть не обманет.

Ты для счастья рождена!"

— Алина, с днем рождения, — написала Дэвис в своем Instagram и прикрепила совместные фотографии. — Желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива!