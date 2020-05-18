«Своей подруге милой». Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения
Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днем рождения. Ей исполнилось 18 лет.
«Своеи? подруге милои?
Так хочется мне пожелать,
Чтоб родные рядом были,
Чтоб не смела унывать.
Будь прелестна, словно ангел,
Будь здорова, будь строи?на.
А любовь пусть не обманет.
Ты для счастья рождена!"
— Алина, с днем рождения, — написала Дэвис в своем Instagram и прикрепила совместные фотографии. — Желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива!
Алина, с дне?м рождения ?? желаю тебе всего самого наилучшего, будь счастлива!! Своеи? подруге милои? Так хочется мне пожелать, Чтоб родные рядом были, Чтоб не смела унывать. Будь прелестна, словно ангел, Будь здорова, будь строи?на. А любовь пусть не обманет. Ты для счастья рождена!