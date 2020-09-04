Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью «СЭ» поделилась мнением об идее введения контрактов в фигурном катании.

— Это сложно будет сделать по примеру футбола или хоккея, — отметила чемпионка мира-1999. —У нас индивидуальный вид спорта, не командный. Все строится на личных отношениях, которые можно разорвать. Все-таки, если хороший ученик уходит от своего тренера, то у наставника остаются огромные бонусы от этого спортсмена. Во-первых, это реноме, чтобы получить новый талантливых детей, во-вторых, фигурист отдает 30 процентов своих призовых тренеру. Поверьте, это хороший заработок, который гарантирует приличный достаток. Тренер же сам материально не вкладывается в своего ученика.

Так что скреплять их отношение личным контрактом — это лишнее. Честно я не вижу возможности обременять фигуриста еще какой-то неустойкой. (Тимур Ганеев)

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