ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Кузьмина и Энберт стали победителями шоу «Ледниковый период»

Шоу «Ледниковый период». Награждение призеров. Фото скриншот Первого канала
Шоу «Ледниковый период». Награждение призеров. Фото скриншот Первого канала

Актриса Ольга Кузьмина и многократный призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Александр Энберт стали победителями шоу «Ледниковый период».

В финале пара выступила в роли стиляг, исполнив номер под песню Майка Науменко «Буги-вуги каждый день» в исполнении группы «Секрет».

Второе место заняли фигуристка Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко, тройку замкнули телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Приз зрительских симпатий достался телеведущей и певице Ольге Бузовой и олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир