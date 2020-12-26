Кузьмина и Энберт стали победителями шоу «Ледниковый период»

Актриса Ольга Кузьмина и многократный призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Александр Энберт стали победителями шоу «Ледниковый период».

В финале пара выступила в роли стиляг, исполнив номер под песню Майка Науменко «Буги-вуги каждый день» в исполнении группы «Секрет».

Второе место заняли фигуристка Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко, тройку замкнули телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Приз зрительских симпатий достался телеведущей и певице Ольге Бузовой и олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву.