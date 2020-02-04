Ханю планирует исполнить на чемпионате мира четверной аксель

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю попробует исполнить аксель в четыре с половиной оборота на чемпионате мира, об этом сообщил один из его тренеров Гислен Бриан.

— Прыжок получается все лучше и лучше, — цитирует Kyodo Гислена. — Он не собирается делать его на чемпионате четырех континентов, потому что планирует прыгать его на чемпионате мира.

Пока четверной аксель — единственный из четверных прыжков, который не исполнялся на официальных соревнованиях. Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале.