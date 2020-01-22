Чешский фигурист Михаил Бржезина, лидирующий после короткой программы в мужском турнире на чемпионате Европы по фигурному катанию, отметил, что размер и вид арены не имеет для фигуристов никакого значения.

— Чемпионат Европы — это прежде всего турнир для болельщиков фигурного катания и в Австрии у этого вида спорта есть своя история, — сказал Бржезина.

— Маленькая необычная арена? Это не имеет никакого значения, поскольку программу то ты представляешь непосредственно на льду. А он достаточно хорошего качества. Не понимаю, в чем проблема.

Произвольную программу на турнире мужчины-одиночники представят 23 января в четверг, начиная с 20.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)