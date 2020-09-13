Александр Жулин — о высказываниях Косторной про Тутберидзе: «Лучше доказывать делом, чем словами»
Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал высказывания фигуристки Алены Косторной в адрес Этери Тутберидзе.
— Сложно что-то сказать. Я бы не стал говорить плохо о человеке, который тебя сделал чемпионкой Европы и практически мира, если бы турнир состоялся, — заявил Жулин «СЭ». — Тем более вчера Алена очень невнятно выглядела, а сегодня и вовсе снялась с произвольной программы. Лучше делом доказывать, чем словами.
Что касается ее заявления про 10-летних детей на тренировках, то слова о том, что она каталась в толпе с детьми как-то терзают у меня смутные сомнения. (Сергей Федоров)
«Встреться и глаза в глаза выскажи все, что ты хочешь». Жесткая отповедь Косторной в адрес Тутберидзе
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/intervyu-aleny-kostornoy-konflikt-s-tutberidze-kontrolnye-prokaty-sbornoy-rossii-po-figurnomu-kataniyu-1709750/