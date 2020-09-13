Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал высказывания фигуристки Алены Косторной в адрес Этери Тутберидзе.

— Сложно что-то сказать. Я бы не стал говорить плохо о человеке, который тебя сделал чемпионкой Европы и практически мира, если бы турнир состоялся, — заявил Жулин «СЭ». — Тем более вчера Алена очень невнятно выглядела, а сегодня и вовсе снялась с произвольной программы. Лучше делом доказывать, чем словами.

Что касается ее заявления про 10-летних детей на тренировках, то слова о том, что она каталась в толпе с детьми как-то терзают у меня смутные сомнения. (Сергей Федоров)

«Встреться и глаза в глаза выскажи все, что ты хочешь». Жесткая отповедь Косторной в адрес Тутберидзе