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Сегодня, 02:24

Йокич подписал с «Денвером» рекордный контракт в истории НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никола Йокич (слева).
Фото Global Look Press

Центровой «Денвера» Никола Йокич останется в клубе. По информации инсайдера The Athletic Шэмс Чарания, 27-летний серб подписал пятилетний контракт на 264 миллиона долларов.

Таким образом, двукратный MVP НБА получил самый крупный контракт в истории лиги.

Отмечается, что за последний год центровой заработает 60 миллионов долларов. У серба будет опция игрока.

В прошедшем сезоне Йокич сыграл в 74 матчах НБА, набиря в среднем по 27,1 очка, 13,7 подбора и 7,9 передачи.

БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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