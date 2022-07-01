Йокич подписал с «Денвером» рекордный контракт в истории НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич останется в клубе. По информации инсайдера The Athletic Шэмс Чарания, 27-летний серб подписал пятилетний контракт на 264 миллиона долларов.

Таким образом, двукратный MVP НБА получил самый крупный контракт в истории лиги.

Отмечается, что за последний год центровой заработает 60 миллионов долларов. У серба будет опция игрока.

В прошедшем сезоне Йокич сыграл в 74 матчах НБА, набиря в среднем по 27,1 очка, 13,7 подбора и 7,9 передачи.