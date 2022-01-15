Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:14

«Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» и потерпел пятое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент

«Кливленд» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Дариус Гарленд, набравший 32 очка.

«Кливленд» одержал третью победу подряд, «Сан-Антонио потерпел поражение в пятом матче кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 109:114 (26:35, 33:29, 27:20, 23:30)

С: Маррей (30 + 14 подборов), Джонсон (18), Форбс (15)

К: Гарленд (32), Аллен (17 + 16 подборов), Мобли (15)

15 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».

БК Кливленд Кавальерс
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
«Смерти нет. Это иллюзия, которую вбивают нам в голову». Василий Жиров был супербоксером, а теперь медитирует и верит в реинкарнацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майами» продлил победную серию, обыграв «Атланту»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости