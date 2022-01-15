«Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» и потерпел пятое поражение подряд
«Кливленд» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Дариус Гарленд, набравший 32 очка.
«Кливленд» одержал третью победу подряд, «Сан-Антонио потерпел поражение в пятом матче кряду.
НБА
Регулярный сезон
«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 109:114 (26:35, 33:29, 27:20, 23:30)
С: Маррей (30 + 14 подборов), Джонсон (18), Форбс (15)
К: Гарленд (32), Аллен (17 + 16 подборов), Мобли (15)
15 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».
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