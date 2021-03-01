Коллекционную карточку с автографом Дончича продали за 4,6 миллиона долларов

Коллекционная карточка с автографом баскетболиста «Далласа» Луки Дончича продана на аукционе за 4,6 миллиона долларов, сообщает TMZ.

Luka Doncic Rare, Signed Card Sells for $ 4.6 Mil, Most Expensive NBA Card Everhttps://t.co/2yABH4narx — TMZ Sports (@TMZ_Sports) March 1, 2021

Впервые карточку увидел покупатель в одном из магазинов во Флориде в мае 2019 года. Позднее коллекционер Болило Ладжан Сан приобрел карточку примерно за 400 тысяч долларов (точная сумма не называется). Вечером 28 февраля коллекционер подтвердил продажу подписанной карточки Нику Фиорелла за 4,6 миллиона долларов (340 миллионов рублей).

Карточка стала самой дорогой в истории баскетбола и второй в истории спорта. Рекорд принадлежит карточке 1952 года с автографом бейсболиста Мики Ментла (5,2 миллиона долларов).

В 2018 году Дончич был выбран «Атлантой» на драфте НБА под 3-м номером и тут же обменян в «Даллас». 21-летний баскетболист проводит третий сезон в лиге, он дважды попадал в стартовую пятерку на Матч звезд НБА и признавался лучшим новичком в сезоне-2018/19.