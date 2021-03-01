Двукратный участник Матча звезд НБА завершил карьеру в 36 лет

Центровой Жоаким Ноа решил завершить карьеру баскетболиста в 36 лет, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

В декабре 2020 года «Лос-Анджелес Клипперс» отчислили француза, с тех пор он находился без клуба. По информации источника, Ноа хочет завершить карьеру в «Чикаго», где он провел лучшие сезоны. Центровой дважды попадал на Матч звезд НБА (2013, 2014) и становился лучшим защищающимся игроком лиги (2014).

Ноа провел в НБА 13 сезонов. Он играл за «Чикаго», «Нью-Йорк», «Мемфис» и «Лос-Анджелес Клипперс».