Адетокунбо и Уэстбрук - лучшие игроки недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала двух лучших игроков минувшей недели. Как сообщает пресс-служба НБА, в Восточной конференции этого звания удостоился форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, а в Западной - разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук.

Адетокунбо помог своей команде на прошлой неделе одержать три победы в трех матчах. В матче с "Кливлендом" он набрал 34 очка, 12 подборов, 5 передач и 5 перехватов, а в двух играх против "Бруклина" – 23 очка, 8 подборов, 8 передач и 4 перехвата и 16 очков, 10 подборов, 6 передач и 5 блок-шотов.

Уэстбрук с "Оклахома-Сити" также одержал три победы в трех поединках. В игре с "Нью-Йорком" он записал на свой счет 27 очков, 17 подборов и 14 передач, во встрече с "Вашингтоном" – 35 очков, 14 подборов и 11 передач, а в матче с "Нью-Орлеаном" – 28 очков, 17 подборов и 12 передач.