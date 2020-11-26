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У баскетболиста сборной России СOVID-19 накануне матчей отбора на Евробаскет

15:55
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Пресс-служба РФС сообщает, что у одного из баскетболистов диагностирован коронавирус накануне матчей отбора на Евробаскет-2020. Повторное тестирование показало еще два неопределенных результата — у этого же игрока и еще одного члена делегации, чей первый тест был отрицательным. Имя баскетболиста на данный момент неизвестно.

По медицинскому протоколу ФИБА и законодательству Эстонии, где пройдут матчи отбора, неопределенный результат приравнивается к положительному, поэтому указанные два члена делегации были помещены на карантин.

Матчи отбора на чемпионат Европы пройдут в «пузыре» в Таллине. Встреча с Эстонией состоится 28 ноября, с Италией — 30 ноября.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/37276/sbornaya-rossii-pristupila-k-trenirovkam-v-talline-na-sutki-pozzhe-plana

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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