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5 сентября, 01:00

Турция может сняться с Евробаскета-2022, если не будут предоставлены записи инцидента после матча в Грузии

Алексей Еремин
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Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан после окончания матча с Грузией (83:88 2ОТ) на чемпионате Европы-2022 заявил, что сборная покинет турнир в случае отказа предоставить необходимые видеозаписи инцидента, который произошел во время игры.

В четвертой четверти матча произошла потасовка между игроками Коркмазом и Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. После игры сборная Турции сообщила, что на игрока команды напали в коридоре раздевалки «Тбилиси Арены» и попросила наказать причастных.

«Я обращаюсь в ФИБА, а также сообщил об этом официальным лицам. Пусть никто не обманывает себя и не думает, что мы глупы. Мы требуем все записи с камер из этого коридора поминутно. Если записи не будут нам предоставлены, мы покинем этот турнир», — цитирует Eurohoops Онану.

Сборная Турции потерпела первое поражение на турнире. Команда идет на третьем месте в группе, набрав 5 очков в трех играх.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/eurobasket/1386034/furkan-korkmaz-was-attacked-in-tbilisi-arenas-locker-rooms-per-the-turkish-national-team/
Сборная Турции по баскетболу
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