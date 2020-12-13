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«Мерседес» снизил мощность двигателей из-за неполадок

15:48
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф сообщил, что команда решила снизить мощность двигателей на болидах Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

— Мы обнаружили, что ресурс MGU-K (генератор кинетической энергии — прим. «СЭ») расходуется быстрее, чем должен, — приводит Motorsport-Magazin слова Вольффа. — Мы пока не понимаем, почему это происходит. Мы снизили мощность обоих болидов.

Последняя гонка в сезоне-2020 «Формулы-1» пройдет сегодня, 13 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 16.00 (мск).

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