«Мерседес» снизил мощность двигателей из-за неполадок

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф сообщил, что команда решила снизить мощность двигателей на болидах Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

— Мы обнаружили, что ресурс MGU-K (генератор кинетической энергии — прим. «СЭ») расходуется быстрее, чем должен, — приводит Motorsport-Magazin слова Вольффа. — Мы пока не понимаем, почему это происходит. Мы снизили мощность обоих болидов.

Последняя гонка в сезоне-2020 «Формулы-1» пройдет сегодня, 13 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 16.00 (мск).