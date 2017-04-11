Дарья Касаткина: "Я играю в теннис благодаря моему брату"

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы на турнире в Чарльстоне заявила, что с нетерпением ждет следующих соревнований. Также спортсменка рассказала, как попала в теннис, и кто ее поддерживает с самого начала карьеры.

– Чувствую себя просто удивительно, – цитирует сайт WTA Касаткину. – Я до сих пор не могу поверить, что я выиграла первый в моей карьере турнир. Я очень рада и с нетерпением жду следующих недель, следующих турниров.

Я играю в теннис благодаря моему брату. Он играл в свое удовольствие, когда ему было лет 17 - 18. Мне было пять лет, и родители пытались решить, в какой вид спорта меня отдать. Мой брат подошел к ним и сказал: "Отдайте ее в теннис, это очень хороший вид спорта". С того момента он заботился о моей игре и моем положении в теннисе. Мы путешествовали вместе и, надеюсь, что так будет всегда. С тренером мы работаем уже два с половиной года, и я переняла у него много хороших вещей. На самом деле, с ним я сделала огромный прыжок. Рада, что игра становится только лучше и я иду вперед.