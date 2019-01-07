После выхода в финал турнира в Брисбене, где он в трех сетах уступил Кеи Нишикори, россиянин Даниил Медведев снялся с турнира в Сиднее, действующим чемпионом которого он является. В основной сетке его заменит lucky loser Таро Даниэль, сообщает официальный Твиттер турнира.

"Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул в Сиднее, но я мощно провел неделю в Брисбене, и мне требуется пара дней, чтобы восстановиться и подготовиться к Australian Open. Турнир в Сиднее, где я завоевал первый титул, всегда будет особенным для меня. Я с удовольствием вернусь туда и буду играть снова в будущем", – сказал 22-летний российский теннисист.