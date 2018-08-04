Маррэй отказался от борьбы в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Британец Энди Маррэй вынужден был сняться с турнира в Вашингтоне, где дошел до четвертьфинала. В 1/4 финала его соперником был Алекс Де Минаур из Австралии, который вышел в следующий раунд без проведения матча с Маррэем. Также в полуфинал вышел Александр Зверев из Германии.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 890 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Де Минаур (Австралия) – Энди Маррэй (Великобритания) – 0:0 отказ 2-го игрока

Александр Зверев (Германия, 1) – Кеи Нишикори (Япония, 7) – 3:6, 6:1, 6:4