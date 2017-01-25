Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что организация отказалась от проведения этапа Мировой серии в этом году. Турнир был запланирован на конец мая. Предполагалось, что он пройдет в Казани.

- Мы решили отказаться от проведения этапа у себя, - приводит "Р-Спорт" слова Власенко. - Это ни в коем случае не связано ни с какими историями по снятию международных стартов в России из-за рекомендаций МОК. Мы сделали это из стратегических соображений, переговорив с нашими тренерами, и прежде всего потому, что не сможем выставить сильнейший состав команды на домашние соревнования.