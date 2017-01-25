17:37 25 января | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии

0
0
0

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что организация отказалась от проведения этапа Мировой серии в этом году. Турнир был запланирован на конец мая. Предполагалось, что он пройдет в Казани.

- Мы решили отказаться от проведения этапа у себя, - приводит "Р-Спорт" слова Власенко. - Это ни в коем случае не связано ни с какими историями по снятию международных стартов в России из-за рекомендаций МОК. Мы сделали это из стратегических соображений, переговорив с нашими тренерами, и прежде всего потому, что не сможем выставить сильнейший состав команды на домашние соревнования.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20170125/1115391312.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ