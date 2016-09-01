21:45 | БЕГ

Схипперс в Цюрихе показала свой лучший результат сезона, но проиграла Томпсон

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На первом из двух финальных этапов "Бриллиантовой лиги", проходящем в Цюрихе, состоялся женский забег на дистанции 200 метров. Победу одержала олимпийская чемпионка Рио Элейн Томпсон. Ямайская спортсменка преодолела дистанцию за 21,85 секунды. На одну сотую секунды от нее отстала голландка Дафна Схипперс. Тройку призеров замкнула представительница США Эллисон Феликс (22,02).

В общем зачете по-прежнему лидирует голландская бегунья. Схипперс обходит Томпсон на 18 баллов, за победу на финальных этапах спортсменки получают 20 баллов.

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