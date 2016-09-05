Владимир Морозов: "В Рио думал, что уж полуфинал-то точно пройду"

Лидер Кубка мира Владимир Морозов подчеркнул, что на Олимпийских играх-2016 он делал ставку на дистанцию 100 м, однако неправильная тактика помешала добиться успеха. В Рио россиянин не попал в финал ни на одной из своих коронных дистанций.

– Если бы вы повторили личные рекорды, то в Рио были бы третьим на 50 м кролем и вторым на 100 м. Вас сейчас это гложет? - вопрос Морозову.

– На полтинник, если честно, я особо не засматривался. Готовил к Рио именно сотку. И в зале, и в воде делал подводящую работу для этой дистанции. Рассчитывал зацепиться за личную медаль, плюс у нас две эстафеты 4х100 м. И, кстати, неизвестно еще, как бы все закончилось, попади я в финал на 100 м.

– До него вам не хватило 0,03.

– Помешало то, что на втором полтиннике я решил изменить технику. Не надо было этого делать. Обычно плыву 4 на 4, а на Олимпиаде решил на вторых 50 м пойти 2 на 2. Виктор Авдиенко (российский тренер, который консультирует Морозова. – Прим. "СЭ") именно это имел в виду, сказав, что у меня сломалась техника.

– А зачем вы стали экспериментировать на Олимпийских играх?

– Думал, что уж полуфинал-то точно пройду... (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Морозова