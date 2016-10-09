Институт национальных антидопинговых организаций недоволен поведением МОК по отношению к России

Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO) выразил разочарование итогами Олимпийского саммита, который прошел в Лозанне. Как сообщает Insidethegames, iNADO недоволен тем, что МОК никак не отреагировал на допинговый скандал в России, а также не стал признавать доклад комиссии Ричарда Макларена как "достоверный и содержащий надежные сведения и доказательства покрывания на государственном уровне допинговой программы в России".

Организация полагает, что МОК "проиграл антидопинговую битву в Рио", не став отстранять сборную России от Олимпиады-2016. Как утверждает iNADO, такое поведение МОК "не подтолкнет Россию к изменению антидопинговой культуры". Также организация возмущена, что МОК не дал никакой оценки хакерским атакам на базу данных ВАДА от группы Fancy Bears.

– Действия МОК после выхода доклада Макларена только посрамляют глобальную антидопинговую систему, – подчеркнул исполнительный директор iNADO Джозеф де Пенсьер. – Своими заявлениями МОК проделал только часть пути к восстановлению доверия к нему со стороны чистых спортсменов со всего мира.

Также iNADO подчеркивает, что МОК должен пояснить некоторые заявления и решения Олимпийского саммита.