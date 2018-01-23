Станислав Поздняков: "В списке МОК не оказалось целого ряда ведущих российских спортсменов"

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул, что на данный момент конькобежец Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов пригласить на Олимпиаду-2018. Руководитель сожалеет, что в этот список не попали фамилии ряда ведущих российских атлетов.

– Главной темой вчерашнего дня переговоров нашей рабочей группы с коллегами из Международного олимпийского комитета был, конечно, список российских спортсменов, которых МОК готов пригласить в Пхенчхан, – сказал Поздняков. – Мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта.

Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют. (Олег ШАМОНАЕВ)

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