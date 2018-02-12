Елена Вяльбе: "Не верю, что норвежские лыжники больны. Терапевтические исключения – легализованный допинг"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью kp.ru выразила мнение, что лыжники сборной Норвегии используют терапевтические исключения не для лечения, а в качестве легализованного допинга.

– Все спортсмены в вашей федерации здоровые?

– Да вроде не жалуемся. Если вы имеете в виду так называемые терапевтические исключения, то у нас в команде их нет.

– Непорядок какой-то! Весь спортивный мир болеет, а мы какие-то неприлично здоровые. Норвежцы буквально задыхаются от астмы, у американских атлетов вообще все поголовно больные.

– У норвежцев так называемая "холодовая астма", – они после гонки задыхаются. Разумеется, я не верю, что все норвежская лыжники больны. У нас, извините, в России тоже зимой не жарко. Мое мнение: все эти "терапевтические исключения" – легализованный допинг. Да, справки у спортсменов есть, но каждый понимает, что у себя дома можно любую справку состряпать. Вот если б их выдавали независимые эксперты…

– А может, нам надо играть по западным правилам?

– Может, я наивная, но я знаю, что можно выиграть и без лекарств. И потом я не хочу, чтобы, уйдя из спорта, люди были привязаны к медикаментам. Вот спорт закончится, а человек до конца дней своих будет ходить с ингалятором, к нему же наступает привыкание. Не надо зацикливаться на спорте, – после него будет другая жизнь. Зачем же калечить людей допингом?

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