Елена Вяльбе: "Две медали в спринте? Мы только начали"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что российским лыжникам по силам биться за золото на Олимпиаде-2018. Она также добавила, что впереди еще достаточно дней, чтобы себя проявить.

Напомним, вчера Юлия Белорукова и Александр Большунов взяли по бронзе в спринте.

– На всех Олимпийских играх российские лыжники завоевывали хотя бы одну золотую медаль. Что бы в такой тяжелейшей ситуации значила для вас и всей страны победа наших спортсменов в Пхенчхане?

– Сплюньте побольше и посильнее постучите по дереву. Вообще каждый спортсмен приезжает на Олимпиаду с мыслями о победе. Как и тренер, – сказала Вяльбе. – Не хочу ничего загадывать, но, конечно, все мы в душе надеемся на самое лучшее. Я верю, что россияне – сильные и нам по силам биться за золото. Думаю, в спринте мы только начали. Впереди еще достаточно соревновательных дней, где можно себя проявить. И не только Большунову и Белоруковой. Верю в эстафеты. Да и "полтинник" с "тридцаткой" – это шансы. Может быть, Настя Седова разразится и забежит в тройку. (Владимир ИВАНОВ)

Борись, как Вяльбе! //

Невероятные эмоции Вяльбе после бронзы Белоруковой. Видео