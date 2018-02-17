Бьорген сравнялась с рекордом Бьорндалена по числу медалей зимних Олимпиад

Норвежская лыжница Марит Бьорген сравнялась с соотечественником биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом по числу медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх. На Олимпиаде в Пхенчхане 37-летняя спортсменка в составе сборной Норвегии выиграла эстафету, где выступала на заключительном этапе. Эта медаль стала для Бьорген 13-й в карьере – столько же у Бьорндалена, который на Игры в Пхенчхане не попал.

Из 13 олимпийских медалей у Бьорген семь золотых, также она 18 раз выигрывала чемпионат мира. У Бьорндалена восемь золотых медалей Олимпийских игр.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018